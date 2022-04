‘Kali’ en lachende gezichten in Nuenen

NUENEN – Koningsnacht, spelletjes in de wijk, een bijeenkomst voor gedecoreerden en de vrijmarkt rondom het Park. Koningsdag in Nuenen kent veel, lachende, gezichten.

,,Kaaaaaali”, schalt het over de Driebladhof. Nuenenaar Django Wagner heeft zijn bekendste hit ingezet en ook al is het met 10 uur vroeg, de stemming zit er meteen in. In navolging van vorig jaar toen vanwege de coronamaatregelen wijken werd gevraagd zelf een oranjefeestje te organiseren, laten ook dit jaar straten en pleintjes zich van de beste kant zien. ,,Op de Driebladhof werd toen een voorzichtig begin gemaakt met een straatfeest maar na positieve reacties zagen buurvrouwen Evi en Lieke het wel zitten om dit jaar een grotere happening te organiseren. ,,En toen kregen we er Django bij. Superleuk”, zeggen ze in koor.

Voetsporen

Naast Kali komt Django’s laatste hit Wondervrouw voorbij. Vier wijken doet hij aan. Vorig jaar maakte Mark Elbers het rondje door de wijken maar de blue suede shoes-lieveling van Nuenen is er helaas niet meer. Django: ,,Mark was uniek en zijn ik vind het mooi dat ik in zijn voetsporen mag treden.”

Het is niet de enige muziek die klinkt. Optredens dinsdagavond vanaf het podium in het Park creëerden een sfeervolle Koningsnacht. Deze middag verhogen ze het feestelijke vrijmarktgevoel. Speelgoed wordt het meest aangeboden, boeken en kleding. Goede doelen presenteren zich en lekkere hapjes als ‘goeie gebakjes’ laten zich smaken. Het is gezellig druk en iedereen is blij dat de restricties die Koningsdag afgelopen twee jaar frustreerden van de baan zijn.

Bijeenkomst

Burgemeester Maarten Houben refereert daar tijdens de bijeenkomst in Het Klooster ook aan. Daar worden de kersvers gedecoreerden in het zonnetje gezet terwijl degenen die al eerder een lintje kregen opgespeld goedkeurend toekijken. ,,Dat ik u weer in het echt kan toespreken, dat doet mij goed”, zegt hij in zijn speech. ,,Het voelt als een groot feest.” Gezien de feestelijke stemming overal geldt dat niet alleen voor hem maar voor iedereen.