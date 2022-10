Kan een ED-verslaggever net zo goed koken als sterrenchef Soenil Bahadoer? ‘Voeg een flinke scheut geduld toe’

NUENEN - Koken als een tweesterrenchef: voor de gemiddelde hobbykok is dat een droom. In zijn nieuwe kookboek Streetfood biedt Soenil Bahadoer de liefhebber de mogelijkheid een beetje in de buurt te komen. Belangrijkste ingrediënt? Geduld.