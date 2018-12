Kapelconcert in Nuenen 'mijn mooiste programma ooit'

,,Volgende week nog één repetitie, woensdag de twaalfde de generale en dan moet het goed zijn." Organisator Henrico van de Boomen vertelt over de stand van zaken rondom het concert in de kerk in de nieuwe vorm. Geen Mark Elbers met Elvis dit jaar maar Johnny Rosenberg en Pleun Bierbooms. ,,Het is heel gaaf, luister hoe geweldig het klinkt." In de repetitieruimte in basisschool De Rietpluim gaat absoluut 'het gas er op', zoals solist Rosenberg het vol passie uitdrukt. Hij en Pleun nemen deze zondag enkele nummers met het orkest door. Van de Boomen: ,,Pleun en Johnny brengen om en om een aantal nummers en dat geeft steeds een andere sound en sfeer. Het zijn eigenlijk vier miniconcerten. Iedere keer een opbouw en iets verrassends erin. En uiteraard zingen ze een duet. Er zijn momenten van stille ontroering maar het orkest blaast je ook omver uit je stoel. En naast de muziek hebben we geweldig geluid en licht. We zijn nog bezig video-mapping naar Nuenen te krijgen. Voor op de ramen achter in de kerk." Dirigent Rob van Reijmersdal uit zich in enthousiaste aanwijzingen: ,,Daar wil ik souplesse, geen kracht" en ,,voel je wat je op het einde nog nodig hebt? Dus geen full speed in het begin."