Karpers sterven in overbevolkte vijver Nuenen na illegale visdumping

26 juli MIERLO - Wanneer de oude foto van de Marktstraat in Mierlo is genomen, weet niemand precies, maar het is na 1921 geweest. In dat jaar brak er een brand uit en gingen er 27 huizen in rook op. De daken van stro brandden als een tierelier en 29 gezinnen werden dakloos.