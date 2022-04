Kasteel Geldrop kan vanaf Koningsdag van kelder tot zolder worden bekeken

Wies Veldhuizen (80) is een van de zes gidsen die de rondleidingen gaat verzorgen. Zij begint graag op zolder om daar de oude spinten en balken te laten zien. Daar zijn allerlei attributen opgeslagen, zoals een rolstoel uit de achttiende eeuw. Veldhuizen:,,Die is van de halfzijdig verlamde dochter van Adriaan van Sprangh geweest. Hij kocht in 1768 het op dat moment onbewoonbaar verklaarde kasteel.”

Lees onder de foto verder over de attributen op zolder, zoals deze kakstoel

Volledig scherm De kakstoel op de zolder van Kasteel Geldrop. © Olga Maria Berger

Er staat ook nog een ouderwetse kakstoel. ,,De po onder de stoel werd leeggegooid in de gracht”, vertelt een van de andere gidsen, Huub Oomes (63). ,,Uit diezelfde gracht werd dan ook weer het drinkwater gehaald. Een vies feitje dat sommige kinderen graag willen weten.” In de prinsessenwieg heeft nooit een prinses gelegen. ,,Het was een prototype voor de wieg van prinses Marijke”, vertelt Veldhuizen. Een foto van de ‘echte’ wieg hangt boven het prototype. Die is rijkelijk versierd met houtsnijwerk en daar heeft prinses Marijke, die zich later Christina ging noemen, echt in gelegen.

Voorname kamers

Van de zolder gaat de rondleiding door de gangen, met aan de muren foto’s van het vroegere Geldrop, naar de Oostvleugel. Daar beginnen de voorname kamers. Wie op Koningsdag naar de televisie heeft gekeken en zich ook wel eens prins of prinses wil voelen, heeft daar in die vleugel en in de vele kamers erna vast geen moeite mee. Zeker niet op de monumentale trap waar de portretten van vroegere bewoners hangen. ,,Twee portretten in de hal zijn kopieën”, weet Veldhuizen. ,,De originele werken zijn gemaakt door Frans Hals en hangen in het Mauritshuis in Den Haag.”

Via de trouwzaal gaat de rondleiding verder naar de kamer van de baron. Daar zit een geheime deur naar de keuken. ,,Kinderen willen vast weten hoe die werkt en waar die precies zit”, veronderstelt Oomes.

Volledig scherm Een vrijwilliger van Kasteel Geldrop in een rolstoel uit de achttiende eeuw. © Olga Maria Berger

De keuken was in het verleden het domein van de kok en de bedienden. Daar voelt het huiselijk en gezellig bij het oude fornuis. Anders wordt het in de kelder. Daar zijn de oude muren en gewelven van het oorspronkelijke kasteel nog te zien. Dat werd in 1340 gebouwd door Philip van Geldrop. Het ruikt er muf. Zeker in de kerker, waar in vroeger tijden mensen een paar dagen op water en brood zaten opgesloten achter een gietijzeren hek.

Bij binnenkomst peilen de gidsen de belangstelling van de bezoekers. ,,De een is geïnteresseerd in de bouw van het oorspronkelijke kasteel, toen de donjon er nog stond en waar Philip van Geldrop met zijn gezin woonde”, aldus Oomes. ,,De ander in de herbouw door Amandus van Hoeve in 1616 op de oude fundamenten, nadat het kasteel in 1512 werd opgeblazen door plunderende troepen.”

De laatste bewoner

De gidsen kunnen ook alles vertellen over de schilderijen en foto’s aan de muren en de vroegere bewoners van Kasteel Geldrop. De laatste was barones van Tuyll van Serooskerken. Na haar dood verkochten haar zonen het in 1974 aan de gemeente.

De entree voor de rondleiding op woensdagmiddagen om 14.00 uur is 7 euro. Voor kinderen tot 12 jaar (alleen onder begeleiding van een volwassene) 2,50 euro. Een afspraak maken is niet nodig. Na de winterstop (vanaf eind oktober) worden vanaf mei 2023 de rondleidingen weer hervat.