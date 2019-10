Kasteel Geldrop omgetoverd tot verblijfplaats voor de kerstman

Dictator en Calimero in Gel­drop-Mierlose raad zoeken elkaar toch weer op

12:55 GELDROP-MIERLO - Vanuit de oppositie werd het woord dictatuur in de richting van de coalitie geslingerd. Vanaf die kant werd Calimerogedrag teruggegooid. Waarschijnlijk waren beide kampen schuldig en hadden beide een punt. Het was in ieder geval een opmerkelijk debat maandagavond in de Geldrop-Mierlose gemeenteraad.