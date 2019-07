Kasteel Geldrop wil gezien worden: landgoed is nu nog een verborgen parel

Garage Van Deursen in Geldrop gesloten

12 juli GELDROP - Het garagebedrijf Van Deursen aan de rotonde in het Emopad in Geldrop is sinds 1 juli gesloten. Een brief op de deur vermeldt: "Dicht" , ernaast hangt een telefoonnummer waarop mensen kunnen informeren. Van Deursen was een Fiat-dealer.