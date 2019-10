Kasteeltuin Geldrop moet weer bomenbalans krijgen

GELDROP - In de Engelse landschapstuin rondom het kasteel in Geldrop zijn tientallen bomen dood of ten dode opgeschreven. Vanaf half november worden die gekapt. Nieuwe bomen worden geplant, maar wel pas in november en december 2020.

Ook al worden er zo’n vijftig bomen gekapt, Jan Vellekoop bezweert dat de kasteeltuin het bezoeken waard blijft. ,,Zeker vanuit het kasteel zal het nauwelijks opvallen dat de bomen weg zijn”, denkt Vellekoop, bestuurslid van stichting Landgoed Kasteel Geldrop. ,,Het park telt zo’n vierhonderd bomen en we hebben al vijftien bomen geplant via de actie: ‘Doneer een boom’.”

De bomen in het park hebben het zwaar gehad door de wateroverlast van 2016 en de droogte van 2018 en 2019. De opvallende treurbeuk, te zien vanaf de Mierloseweg, heeft daardoor het loodje gelegd en de stomp is overdekt met zwammen en schimmels. ,,Hij heeft zichzelf wel gestekt”, vertelt Vellekoop. ,,Maar de jongen scheuten zijn er ook niet zo best aan toe. We doen er alles aan om ze te redden.”

Rijksmonument

Daarnaast hebben ziektes de essen, esdoorns en beuken getroffen en die zijn niet meer te redden. De oude eiken langs de kasteelgracht worden ook verwijderd. ,,Voordat de bomen gevaar voor het publiek gaan opleveren.” De stichting is niet over een nacht ijs gegaan. ,,De kasteeltuin is een rijksmonument en de bomen zijn onder andere bekeken door een bomenexpert van de rijksdienst Cultureel Erfgoed.” De meeste bomen die nu ziek of al dood zijn, werden aangeplant in 1870 toen Hoevenaar het kasteel liet verbouwen en de Engelse landschapstuin liet aanleggen, met slingerende paadjes en verrassende doorkijkjes. De bomen die er toen al stonden heeft hij laten staan en zijn dus nog ouder. ,,We hebben in de tuin dus geen jonge bomen of bomen van middelbare leeftijd”, vertelt Bart Klomp, beheerder van het kasteel.

,,We willen over vijftig jaar een uitgebalanceerde tuin hebben waar alle generaties zijn vertegenwoordigd.” De twee platanen aan de zijkant van het kasteel, waar regelmatig trouwfoto’s gemaakt worden, staan er dan hopelijk nog. Ze zijn monumentaal beschermd, evenals de sequoia die er vlakbij staat en de hoogste van Brabant is. Deze drie reuzen zijn nu in ieder geval nog kerngezond.