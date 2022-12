Kater Ruben heerst als vanouds over de Geldropse kinderboerderij, maar met de andere dieren gaat het minder goed

Vincentre in Nuenen krijgt nieuwe naam: Van Gogh Village Museum

NUENEN - Museum Vincentre in Nuenen heet vanaf april 2023 Van Gogh Village Museum. De nieuwe naam sluit volgens de organisatie beter aan bij het doel van het museum: het verhaal vertellen van de tijd dat Vincent van Gogh in Nuenen woonde. Op dit moment is het museum dicht vanwege een verbouwing en uitbreiding.

21 december