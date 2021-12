Kater Ruben weer helemaal gezond dankzij donaties

GELDROP- ‘Kater’ Ruben loopt weer als heer en meester over het terrein van Kasteel Kinderboerderij Geldrop. Hoewel ‘heer’ misschien niet langer van toepassing is. Vanwege een te nauwe plasbuis moest zijn geslachtsorgaan worden verwijderd. Dankzij een doneeractie is het hele bedrag voor de operatie bij elkaar gebracht om Ruben te redden.

,,Het was een drama, 2 september”, vertelt Miriam Veenstra, een van de beheerders van de Kasteel Kinderboerderij. ,,Kater Ruben moest naar de dierenarts om zijn blaas te laten spoelen vanwege blaasgruis. De dierenarts vertelde na een kort onderzoek dat de plasbuis te klein was geworden om te spoelen. Hij stelde voor om hem in te laten slapen, omdat een operatie duur zou worden. Maar dat wilden we echt niet. Ruben is te belangrijk voor de vrijwilligers en bezoekers. Iedereen kent hem. Het zou vreemd zijn als hij niet meer over het terrein liep.” En dus werd er toch besloten voor de dure ingreep, die de kinderboerderij niet kon betalen. Dankzij een doneeractie, opgezet door een van de vrijwilligers, is het hele bedrag van ruim 1300 euro bij elkaar gebracht.

Een hekel

De rode kater van ongeveer 8 jaar oud, is via het asiel op de kinderboerderij gekomen. ,,Hij was een straatkat”, vertelt Veenstra. ,,Aan andere katten en vooral honden heeft hij een hekel. Met mensen gaat het beter. Hij laat zich aanhalen, springt soms op schoot en kletst de hele dag. Hij laat zich niet optillen, door niemand. Dan krabt hij. Helemaal gesocialiseerd is hij dus niet.” Op de kinderboerderij is hij toch prima op zijn plaats hoewel hij weinig contact lijkt te hebben met de andere dieren. ,,Het is hier een muizenparadijs door het hooi en stro dat opgeslagen ligt, en Ruben houdt het aantal enigszins in toom.”

Hoewel Ruben nu volledig is ontmand, was hij al gecastreerd. Hormonaal zal hij weinig verschil merken. ,,Hij heeft vier weken een kap om zijn kop gehad om te zorgen dat hij niet aan de wond likte, daar had hij echt een hekel aan. Maar nu die weg is, gedraagt hij zich weer als vanouds en is helemaal genezen.”

Krap bij kas

Dat het bedrag voor de operatie is gedoneerd, is een opluchting voor de Kasteel Kinderboerderij die krap bij kas zit na een jaar van weinig bezoekers en vandalen die het meubilair vernielden. ,,De kosten van de dierenarts drukken altijd op het budget”, aldus Veenstra. ,,De dieren moeten worden gevaccineerd en de geiten krijgen ieder jaar een bloedtest. Dit jaar hebben we, tot ons verdriet, twee jonge dwerggeitjes in moeten laten slapen vanwege een erfelijke ziekte. We hadden een mank schaap, een konijn met glaucoom en een met een chronische oorontsteking waarvan de gehoorgang verkleind moest worden. Dan is er ook bijna dagelijks een dier niet zo lekker en soms moet daar een dierenarts bijkomen.”

Terwijl ze dat zegt, komt een vrijwilligster vertellen dat Iris kokhalst. Iris blijkt een Vlaamse reus. Veenstra constateert na een blik op het braaksel dat het konijn zich waarschijnlijk heeft verslikt in een te grote brok.

Kater Ruben komt even poolshoogte nemen waar de commotie over gaat en wandelt dan weer naar het kantoor waar zijn mand staat op een dossierkast. Zijn zelfverzekerdheid heeft weinig geleden onder de operatie.