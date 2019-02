Kempenhaeghe maakt zich klaar voor toekomst

Een wandeling over het terrein vertelt het verhaal. Over hoe Kempenhaeghe zich in de loop van zestig jaar ontwikkelde: van een katholieke inrichting voor vrouwelijke epilepsiepatiënten (naast de al langer bestaande inrichting voor mannelijke epilepsiepatiënten, in het voormalige Providentia in Sterksel) tot een expertisecentrum en ziekenhuis voor aandoeningen op het vlak van epilepsie en slaapstoornissen. Een centrum dat samenwerkt met de Maastrichtse universiteit, de TU in Eindhoven en bedrijven als Philips.