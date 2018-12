Kennis maken met het Kerstverhaal bij Dorpsboerderij Weverkeshof

Tollenaar Zacheüs is veranderd zegt hij: ,,Ik ga niet meer beleggen, niemand wil dan je vriend nog zijn. Ik weet nu, geven is fijner dan krijgen. Ik geef jullie een lichtje mee. De gemene koning Herodus vraagt uit te kijken naar het kind dat geboren zou zijn en dat 'niet eens in een paleis' en dat koning zou worden: ,,Maar ík wil dat blijven! Dus vindt het voor me" zegt hij met een gemene grijns.

Ook de wijzen vertellen dat ze het kind zoeken: ,,We hebben de sterren gevolgd en zijn vlakbij. We hebben geschenken." De herders zijn opgetogen. Want er is inderdaad een kind geboren. ,,Niet in een paleis, nee, in onze stal en het ligt in de voerbak." Bij de herberg die wordt gepasseerd is het gezellig, er wordt gezongen en gelachen. Maar 'vol is vol' en dus worden we doorgestuurd. ,,Ga maar in de richting van dat timmermanstype met die vrouw met die dikke buik die hier langskwamen'.