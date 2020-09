Kermis Geldrop lijdt niet onder coronaregels

De hoge met zwart plastic bespannen hekken gaven de Heuvel in Geldrop een wat dreigende aanblik. Alleen de van plezier gillende meiden in de Street Dance die zo nu en dan boven de hekken uitkwamen, beloofden wat beters. En het was beter als de ingang eenmaal gevonden was, de handen waren ontsmet en de beveiliging was gepasseerd. Vrolijke gezinnen en jongelui bevolkten het Heuvelplein dat gezellig druk was.