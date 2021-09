Kermis in Geldrop en Mierlo stil gehouden, maar gaat wel degelijk door

Rien en Theo gaan kriskras door Mierlo, op zoek naar verhalen van toen

30 augustus MIERLO - De broers Rien (78) en Theo (73) Hesen gaan voor de Facebookgroep ‘Mierlo zoals het was’ op pad. Onder de noemer ‘Kriskras door Mierlo’ schrijven zij een digitale column over hoe het vroeger in Mierlo was. Ook interviewen zij echte Mierlonaren over ‘hoe het wár vruger, in ons skôn Kersendorp’.