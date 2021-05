Kermis in Nuenen gaat dit jaar weer niet door

NUENEN - De zomerkermis in Nuenen gaat ook dit jaar niet door. Het organisatiebureau zegt het opzetten van het evenement niet aan te durven, omdat onzeker is welke coronaregels in juli gelden.

Daardoor kan de organisator geen zekerheden geven aan exploitanten. Daarom gaat er ook dit jaar een streep door de kermis van Nuenen, die begin juli zou plaatsvinden.

Dat heeft wethouder Ralf Stultiëns woensdagavond medegedeeld in de gemeenteraadscommissie. „Met pijn ons hart moeten we bekendmaken dat de organisator zich heeft teruggetrokken.” De wethouder zegt dat de gemeente tal van alternatieven heeft bekeken, zoals de kermis op een ruimere plek of een ander moment op te zetten. „Helaas was dat niet mogelijk.”

In 2020 ging kermis ook al niet door

Het wegvallen van de kermis is een flinke tegenvaller voor Buro de Kermisgids. Deze organisator zou vorig jaar voor het eerst de Nuenense kermis vormgeven. Toen ging die op het allerlaatste moment niet door, vanwege de toen geldende coronaregels en voorschriften rondom veiligheid.

Ook voor de horeca is het wegvallen van de kermis een domper, gaf wethouder Stultiëns aan. Zeker nu steeds meer is toegestaan op bijvoorbeeld terrassen, hoopten cafés in hartje Nuenen flink te profiteren van de komst van veel kermisbezoekers.

Gemeenteraadslid John Geven (W70) wilde weten of de kermis alsnog door zou kunnen gaan, als een andere organisator zich meldt. Dat kan niet, aldus wethouder Stultiëns. „We hebben een meerjarig contract afgesloten met het organisatiebureau, daar kan niet zomaar iemand tussen komen.”

Burgemeester Houben wil regionale afspraken

Burgemeester Maarten Houben heeft inmiddels bij zijn collega-burgemeesters in de regio gepolst of gemeenten onderling iets kunnen afspreken over kermissen, mochten er meer niet door gaan, meldde Stultiëns. „Het idee van Houben is om of alle kermissen door te laten gaan, of geen.” Dit zou moeten voorkomen dat de ene gemeente zou profiteren van de pech van een andere gemeente.