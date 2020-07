Kernkwartier Nuenen heeft nu nog twee gezichten

Uitnodigend

,,Tijdens de werkzaamheden is er voor gezorgd dat alle winkels goed bereikbaar zijn gebleven. ,,We hebben tijdelijke units gebruikt en er is onderling verschoven met winkels en magazijnen. Alleen Schoenservice Eef Imming is tijdelijk dicht. In het begin waren de winkeliers wat huiverig voor de veranderingen maar nu krijgen we alleen maar lof.”

Klein terras

Ban bouw heeft er volgens Rijnen zoveel mogelijk aan gedaan om overlast voor het winkelend publiek te voorkomen. ,,We gebruiken elektrische apparatuur, zodat er geen uitlaatgassen ontstaan. Ook de stofafzuiging is een belangrijk aandachtspunt, aangezien het een winkelcentrum is dat door moet draaien. Daarbij zijn we, om de geluidsoverlast te beperken, vaak om 5 uur in de ochtend gestart met de werkzaamheden. Als laatste wordt de passage Hoge Brake betegeld. We doen dat in één weekend. Zaterdagmiddag laat beginnen en ‘s nachts doorwerken tot het af is. Dan is de metamorfose compleet.”