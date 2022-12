Kerstboom in renovatiewijk sust de gemoederen: bewoners en Woonbedrijf praten weer

GELDROP - Iedereen mocht een kerstbal hangen in de dennenboom in de Geldropse wijk Coevering die wordt gerenoveerd. De strijdbijl tussen bewoners van de Joris van Spilbergenstraat, bouwbedrijf en Woonbedrijf werd (voorlopig?) begraven.

Een paar weken geleden zag het er nog niet naar uit dat de bewoners, bouwbedrijf Ballast Nedam en Woonbedrijf op een plek samen konden zijn. Maar na een gesprek van Woonbedrijf met de Bewoners Commissie van de wijk, lukte dat afgelopen zaterdag tijdens de kerstbijeenkomst van de wijk. Onder het oog van de kerstman en zijn hulpjes hingen alle partijen vredig wensballen in de kerstboom.

Geen gehoor

Sinds maart is Woonbedrijf bezig om 314 woningen op te knappen in de Coevering. De eerste straten zijn nog niet klaar en de planning loopt steeds verder uit. De bewoners probeerden los van elkaar gehoor te krijgen bij Woonbedrijf en bouwbedrijf Ballast Nedam als er iets mis ging in hun huis.

Tot ze wanhopig werden, gebeurde er niet veel. ,,Ik ben zo boos geworden dat de werklui de deur van de bouwkeet dicht deden uit angst dat de hele buurt het zou horen”, vertelt mevrouw Rooijmans. ,,Toen kwam er actie.” Uit frustratie en omdat ze door Woonbedrijf achterstandswijk waren genoemd, ontstond Bewonerscommissie Coevering.

Er wordt weer gecommuniceerd

De vier leden staan niet alleen klaar voor de wijkbewoners, ze gingen ook in gesprek met Woonbedrijf. Daarmee zijn de problemen niet opgelost, maar er wordt weer gecommuniceerd. En dat was waar het aan ontbrak, volgens veel bewoners.

Ze wisten nooit waar ze aan toe waren. De tijdsplanning was bijvoorbeeld een ramp. Vakanties konden niet gepland worden, want vanaf maart werd de datum iedere keer veranderd. Uiteindelijk werd er in september pas echt begonnen. Daarnaast bleken er regels te zijn over bijvoorbeeld hoge of lage wc's die niet duidelijk waren, of niet gecommuniceerd. Bewoners werden opgescheept met een lage wc die ze niet wilden of moesten zelf betalen voor een hoge pot. Bovendien zaten ze geruime tijd zonder wc.

Woongenot verbeterd

Bij mevrouw van den Heuvel is de renovatie afgerond. Zij was als eerste aan de beurt. ,,Het woongenot is echt verbeterd”, vindt ze. ,,Maar het renoveren heeft weken langer geduurd dan was aangekondigd.” En al die tijd zat ze in de rotzooi.

Bij Karin van Gemert moeten nog een paar kleine dingen afgewerkt worden. ,,Alleen al dat iedere keer je huis vol gruis en houtsplinters ligt is om gek van te worden. Woonbedrijf denkt wat te gemakkelijk over renoveren terwijl de mensen nog in het huis wonen.

,,Maar nu het bijna klaar is, heb ik wel een beter huis. Vooral vanwege de isolatie. Het huis is een warme jas geworden.” Ze heeft goede hoop dat de zonnepanelen de energierekening omlaag gaan brengen, al doen die in de winter natuurlijk niet veel.

Kerstboom op speciale plek

Door de problemen is de saamhorigheid onder de bewoners gegroeid. De kerstboom met speciale wensballen staat op een bijzondere plek, in de voortuin van Diana Kweens. Daar stond een vijftig jaar oude apenboom die tot boven de dakgoot van het huis uitkwam. Die moest plaatsmaken voor de steigers toen de renovatie begon. De boom wordt gemist door alle bewoners van de straat. ,,Het was een symbool’’, aldus Kweens.