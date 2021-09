Kick-off van de 10 weken challenge in Nuenen: ‘Iedereen steekt elkaar aan’

De bal in een rechte lijn in het doel, zo trapt oud PSV’er Willy van de Kerkhof af. Zo gemakkelijk als hij het doel bereikt zal het niet gaan, maar de 20 deelnemers aan de ‘10 weken challenge’ hebben er allemaal zin in. Donderdagavond waren velen van hen bij de aftrap aanwezig. Eigenlijk zou worden gestart in januari met kou, sneeuw en vorst in het vooruitzicht dus wat dat betreft hebben de deelnemers het beter. Maar evengoed wacht hen een intensief trainingsprogramma met individuele en groepsonderdelen.

,,Er is zand en water, er zijn trappen en een helling”, zeggen instructeurs Giel en Dirk met een grote grijns. Zij zijn vanaf komende zondag verantwoordelijk voor 10 keer afzien op strandbad Enode. ,,We gaan bootcampen. Om 10 uur ’s morgens een uur lang. We werken in twee groepen omdat ongeveer de helft van de mensen wel vanaf januari is gaan sporten en een voorsprong heeft. De rest kennen we nog niet dus dat wordt zondag even aftasten want we willen aan iedereen een zo hoog mogelijk kwaliteit bieden. Iedereen gaat die basisconditie krijgen.”

Op maat

De overige trainingen zijn op maat. ,,Iedereen volgt een uur personal training” vertelt Gertjan van der Velde van Cardo Premium Sports Club, de club waar de challenge wordt gehouden en medebedenker. ,,Het is trouwens leuker om dat in duo’s te doen. Dat motiveert. En iedereen mag onbeperkt komen sporten.”

Ook aan voeding wordt aandacht besteed. Iedere deelnemer volgde een consult bij diëtiste Stella Roggeband van Fit By Stella om tot een voedingsschema te komen. In combinatie met de trainingsschema’s heeft uiteindelijk iedereen een doelstelling voor ogen die ook letterlijk is opgeschreven op een krijtbord in de club. Roggeband: ,,Bijna alle deelnemers streven naar gewichtsverlies en vet kwijtraken in combinatie met fit worden. Soms wil iemand spiermassa kweken.”

Gezond eten

Een hulpmiddel in de strijd tegen de kilo’s is gezond eten. Roland Grimbergen van de Jumbo reikt een goodie bag vol gezondheid aan de deelnemers uit en tegoedbonnen, één voor iedere week, voor gezond voedsel. Grimbergen is één van de aanstichters van de challenge. ,,Een aantal jaar geleden deed ik mee aan een boksgala en dat beviel goed. Er gebeurde iets in die groep. Iedereen steekt elkaar aan. Op zoiets hoop ik hier ook. Bovendien steunen we een goed doel en treffen ondernemers elkaar.”

Zoals Gilbert de Laat van De Laat Kenniscentrum: ,,Het is de sociale druk, de groepsdruk is groot en mannen zijn competitief hé”, zegt hij met een grijns. ,,Ja, pek en veren als het niet lukt” vult makelaar Mathijs Metselaars aan. ,,Het is de stok achter de deur”, gaf Jonkhout van tekstbureau Ekri-Arte al eerder deze avond aan.