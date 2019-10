‘Kids’ uit Geldrop kijken uit naar de ‘Voice’

Alle kinderen zingen op zaterdag 9 november voor de pauze een lied in de voorronde, waarna er zeven kinderen overblijven die een tweede nummer mogen zingen. Uit die zeven finalisten wordt de winnaar gekozen.

Hoewel de zenuwen al een beetje opspelen voor de grote finale, vinden de kids het vooral ontspannend en gezellig om te oefenen voor de grote dag. De 14-jarige Quinte Voorzaad (14) die vorig jaar won, doet ook dit jaar mee. ,,Ik denk dat de jury dit jaar een ander de kans geeft en dat ik niet ga winnen.” Ze laat zich daardoor niet ontmoedigen, ze vindt de maanden voorafgaand aan de finale zo gezellig en leerzaam, dat ze toch besloten heeft om deel te nemen. Als winnaar van de vorige Kids Voice heeft ze mogen optreden op de Gay Pride in Geldrop. ,,Dat was heel leuk, we mochten in de kleedkamer van de drag queens.”

Wie vorig jaar ook meegedaan heeft is Romy Franz (14). Ze heeft intussen Strabrecht got Talent gewonnen. ,,In dit gezelschap zitten meer geoefende zangers”, vindt ze. ,,Wie gaat winnen, weet ik echt niet.”

Ze is er in ieder geval op voorbereid om bij de finalisten te eindigen en heeft twee nummers voorbereid: Dusk till dawn en So sick. Ze twijfelt nog over welk lied ze als eerste gaat zingen. ,,Het beste lied moet ik eigenlijk voor het laatst bewaren, maar als ik dat doe, kom ik misschien niet door de voorronde.”

Presenteren

Begeleidster Rita van der Werf denkt dat Romy kans maakt, maar eigenlijk denkt ze dat van iedereen. Zoals ook Isa te Slaa (14). Isa is zelf niet zo zeker van haar zaak. ,,Mijn stem houdt er zo nu en dan gewoon mee op.” Ze heeft lang gezongen zonder les, maar nu heeft ze ademhalingstechnieken geleerd van Audrey Smits en Van der Werf. De tips over hoe een lied te presenteren vindt ze nog moeilijk uit te voeren. ,,Ik ben zo geconcerteerd op het zingen, dat ik dat presenteren vergeet.”

Mailey den Heijer is 8 jaar en heeft zelfvertrouwen, ze vindt van zichzelf dat ze het goed doet. ,,Ik hoop dat ik win.” De tips over de presentatie heeft ze in ieder geval ter harte genomen. Gwen Scharroo (11) heeft vorige keer deelgenomen in een duo. ,,Deze keer durf ik alleen”, vertelt ze trots. ,,Dan kan ik ook zelf uitkiezen wat ik aantrek.”