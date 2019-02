Kiekjes kijken in het kasteel in Geldrop: wie is die oude man op dat ezeltje?

Ze is 80 en het is dus al best even geleden dat Riet Maas in de jaren voor haar trouwen inwonend dienstmeisje was bij de barones. De barones Van Tuyll van Serooskerke, die toen al weduwe was. ,,Maar ik weet het nog best", zegt ze. En ze vertelt over die keer dat de barones naar Den Haag ging om kleren te kopen. En dat de jonge Riet samen met haar zusje in de kisten met oude kleding rommelde. Een harnas vonden ze, en een hoepelrok. En natuurlijk: juist toen het zusje moeilijk manoeuvrerend met haar hoepels en Riet zelf met klepperend harnas de statige trap afdaalde, stond daar ineens de barones voor hun neus. ,,Maar ze was niet boos", vertelt Riet lachend, ,,nou, zei ze, dan maken we tenminste nog iets mee hier".