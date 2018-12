Kijken naar woonwijk in wording in Mierlo

Seniorenwoningen

Informatie over de nieuwe fase is te verkrijgen op maandagavond 17 december in zaal Den Heuvel in Mierlo aan de Heuvel 2 in Mierlo. De inloopavond begint om 19.30 uur en eindigt om 21.00 uur. Graag aanmelden per mail via ruondersteuning@geldrop-mierlo.nl.