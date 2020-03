Kijkje in het atelier van Vincent van Gogh: ‘geweldig om te zijn waar Van Gogh schilderde’

NUENEN - De cirkel is rond, de zoon van de huidige dominee leidt bezoekers rond in het atelier van Vincent van Gogh, zoon van de dominee van toen.

Sinds kort kan men aansluitend op de rondleiding in Salon Nune Ville aan Berg 24 op Berg 26 het atelier van Van Gogh bezoeken. Benjamin Kock (20) leidt bezoekers rond. Hij is de zoon van Marlies Schulz, sinds mei vorig jaar dominee in Nuenen. ,,Toen ik solliciteerde stond ik er niet bij stil dat ik in het ‘Van Gogh-huis’ zou gaan wonen. Ik wist dat dat er een pastorie was en dat ik moest verhuizen. Pas later realiseerde ik me dat het dit huis betrof”, vertelt Schulz. ,,Het huis is van de protestantse kerk en de dominees wonen hier al eeuwen. Ik ervaar het nu als toegift en vind het heel bijzonder.”

Idee om atelier erbij te betrekken

Zoon Benjamin moest wennen aan wonen in het Van Goghhuis maar de warme zomer en het zwembad bij de buren hielpen. Buurvrouw Jacqueline Bekkers verzorgt sinds enkele jaren rondleidingen in haar huis Nune Ville, het huis waar in de tijd van Van Gogh de familie Begemann woonde.

Dochter Margot Begemann kreeg een relatie met Vincent van Gogh. ,,We zaten als buren gezellig in de tuin en ik vertelde over mijn rondleidingen en zo kwamen we op het idee om het atelier er bij te betrekken. Marlies wilde er geen bemoeienis mee dus heb ik Benjamin gevraagd.”

,,Ik heb een cd over zijn leven bekeken en zijn brieven gelezen”, vult Kock aan. Er werd een boek van Van Goghkenner Ton de Brouwer geraadpleegd en hij werd bijgespijkerd door een Vincentre gids. Bekkers: ,,Benjamin werd steeds enthousiaster. Na mijn rondleiding lopen we via de tuin naar het buurhuis.”

Eigen opgang

Daar vertelt Kock over het atelier. Dat Van Gogh in december 1883 bij zijn komst in Nuenen in de mangelkamer ging wonen. Het werd niet alleen zijn atelier, hij sliep er ook. Zo had hij een eigen opgang waardoor hij kon gaan en staan waar hij wilde. In een brief van vader Van Gogh aan zijn andere zoon Theo lezen we over het ‘ledikantje met houten voetenbank’ dat hij er voor Vincent plaatste.