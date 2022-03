Kilometerslange file op A67 richting Eindhoven: weg dicht voor bergingswerk na ongeval

Update + VideoEINDHOVEN - Op de A67 richting Eindhoven staat dinsdagmiddag een enorme file. Dat komt omdat de snelweg in die richting dicht is in verband met bergingswerkzaamheden na een ongeluk dinsdagochtend. De file reikt bijna tot aan Limburg.

Volledig scherm Kilometerslange file op de A67 ter hoogte van Liessel. © René Manders / DCI Media Er wordt gewerkt aan een portaal dat flink beschadigd raakte bij een ongeluk met een vrachtwagen in de ochtend. Het gaat om de weg tussen afrit Liessel en Geldrop. Verkeer kan omrijden via Roermond (A73, A2). Volgens de ANWB heeft het verkeer nog de rest van de dag te maken met vertragingen op de A67.

In de andere richting, van Eindhoven naar Venlo, stond ook lange tijd file. Daar hield Rijkswaterstaat ‘verkeersstops’ in etappes: op bepaalde tijden werd het verkeer stilgezet zodat medewerkers veilig aan het portaal konden werken. Inmiddels is de A67 richting Venlo weer vrij. Rijkswaterstaat meldt dat weggebruikers nog wel rekening moeten houden met vertragingen.

Vrachtwagen met schroot kantelde

Het verkeer richting Eindhoven stond dinsdagochtend ook al muurvast, zowel op de A2 als op de A67. Op de A67 kantelde nabij Lierop een vrachtwagen met schroot, wat voor een kilometerslange file zorgde tussen Liessel en Geldrop. Op de A2 gebeurde een ongeval bij Valkenswaard. In verband met de bergingswerkzaamheden ging de A67 van Venlo naar Eindhoven rond 13.40 uur dicht voor verkeer.

Volledig scherm Vrachtwagen kantelt op de A67 en rijdt portaal uit de grond. © Fotopersburo Bert Jansen / Dave Hendrik Rijkswaterstaat waarschuwde daar eerder op de ochtend al voor. ,,Bij het ongeval op de A67 is een portaal beschadigd. Het portaal wordt verwijderd. Tijdens het verwijderen van het portaal gaat de snelweg even helemaal dicht. Houd rekening met extra reistijd.”

A67

De extra reistijd op de A67 bedroeg in de ochtend meer dan een uur. De geleiderail is fors beschadigd en er zijn verkeersborden en stroom- en schakelkasten geraakt. De vrachtwagen is geborgen en de rommel is opgeruimd. Na de avondspits volgen reparatiewerkzaamheden.

A2

De A2 ter hoogte van Valkenswaard was eerder dinsdagochtend al enige tijd afgesloten door een ongeluk. De vertraging liep daar op tot een uur. Rond 08.00 uur was de weg weer vrij, ongeveer een uur later was ook de file opgelost.

