(Kinder)burgemeester worden in Geldrop-Mierlo? Solliciteren met een tekening of een vlog

De burgemeester wordt in juli benoemd en start in september. Het is altijd maar voor één schooljaar en het zal altijd een 7e-groeper zijn. Solliciteren kan vanaf april: gewoon ouderwets met een brief, maar met een tekening, een vlog of op een andere creatieve manier kan ook.

Toestemming van ouders is een vereiste

Bij de gemeente denken ze wel dat het handig is als de kandidaat-kinderburgemeester het leuk vindt om in de belangstelling te staan en het niet eng vindt om te praten voor publiek en om zijn of haar mening te geven. Natuurlijk moeten de sollicitanten willen opkomen voor de belangen van kinderen. En, oh ja, toestemming van de ouders of verzorgers is wel een vereiste.

Dit is allemaal het plan. Een plan dat door ambtenaren gemaakt werd in opdracht van de gemeenteraad. En die opdracht kwam er nadat het idee werd gepromoot door Geldroppenaar Jesse Vorstenbosch en door jonge leden van de partijen DGG en CDA. Geldrop-Mierlo is niet de eerste gemeente met een kinderburgemeester. Onder meer Oirschot en Laarbeek hebben er al één.

Jongerenraad had aanvankelijk bezwaren. Nu niet meer

De Jongerenraad Geldrop-Mierlo stond niet meteen te juichen, omdat die natuurlijk zelf al opkomt voor de belangen van jongeren en niet zat te wachten op concurrentie. Maar toen het bleek te gaan om een kinderburgemeester in de basisschoolleeftijd, vervielen die bezwaren. De Geldrop-Mierlose Jongerenraad en hun achterban zijn tussen de 14 en 27 jaar.

Voordat de zoektocht naar de eerste kinderburgemeester van start gaat, wordt het plan eerst nog besproken met de veertien basisscholen in Geldrop en Mierlo. Want die moeten het er natuurlijk wel mee eens zijn. Bovendien is het de bedoeling dat de basisscholen een stem krijgen in de jury.

Uit alle aanmeldingen (per brief, film, vlog, tekening etc) selecteert die jury straks de drie interessantse kandidaten. De Jongerenraad krijgt een stem in de jury. Ook het college van burgemeester en wethouders en de jongeren onder de gemeenteraadsleden mogen iemand afvaardigen.

In september wordt de kinderburgemeester officieel benoemd door de burgemeester in een gemeenteraadsvergadering. Daar komt ook een échte burgemeestersketting aan te pas.