Kinderboerderij Nuenen gered door inzamelingsactie na reeks inbraken

Politiek verdeeld over rol Laco bij toekomst Geldrops zwembad

15:45 GELDROP - Opnieuw buigt de politiek zich over de toekomst van zwembad De Smelen. Iedereen is het er over eens dat er een goed zwembad in Geldrop moet komen. Maar nieuwbouw blijkt wel heel duur en samen met een buurgemeente een zwembad bouwen niet realistisch. Toch renovatie dan? Maar wie doet dat dan? De gemeente of huidige exploitant Laco?