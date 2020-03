Kinderen kunnen niet naar uitvaart juf vanwege corona: ze maken bloemen en zijn zo toch dichtbij

‘Met kinderen was ze altijd op haar gemak’

Maar een afscheid zonder de kinderen, dat kan in het geval van Geus dus eigenlijk niet. Bij volwassenen keek ze de kat altijd even uit de boom, volgens Franssen, die negen jaar met haar samenwerkte. ,,Maar met kinderen was ze altijd meteen op haar gemak, heel fijn en makkelijk. Ze had zelf geen kinderen. In feite leefde ze voor haar werk. Niets was te gek. Als ik iets vroeg, was ze er altijd. Dat maakte haar heel geliefd, ook bij ouders.”