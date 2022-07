Kinderen leren vissen in Geldrop en Nuenen: ‘Opa, ik heb een vis gevangen’

De hengelsportverenigingen van beide gemeentes hadden de handen in elkaar geslagen om de kinderen spelenderwijs te leren hengelen. De hengels lagen klaar voor de 54 schoolkinderen die wilden leren vissen. Nadat ze in groepjes waren verdeeld, trokken ze langs de vijver om aan de zes georganiseerde activiteiten deel te nemen. Zo leerden ze spelenderwijs welk aas ze moeten gebruiken, hoe ze met een gevangen vis moeten omgaan en welk materiaal het beste is.

Een van de activiteiten was natuurlijk: vissen. Fedde Lenting (10) en zijn opa Wim de Boer zaten in het groepje dat daarmee mocht beginnen. ,,Er is een half uur gereserveerd om te hengelen”, vertelt Fedde’s andere opa Theo Lenting die secretaris is van de Geldropse hengelsportvereniging. ,,Kinderen van deze leeftijd zijn nog niet erg geduldig, langer houden ze het niet vol. En als er niets gevangen wordt, is een half uur al best lang.”

Handen ineen slaan

De deelnemende kinderen hadden zich in oktober al opgegeven bij Sjors Sportief. Dat project maakt boekjes voor basisscholen waar plaatselijke verenigingen in staan. Die verenigingen verzorgen activiteiten waar kinderen aan deel kunnen nemen zonder meteen lid te hoeven worden. De Nuenense Hengelsportvereniging ’t Pluimke en de Geldropse Hengelsportvereniging De IJzeren man hadden voor de gelegenheid de handen in elkaar geslagen om de kinderen van twee dorpen te leren vissen.

Quote Het is spannend als de dobber onder gaat en er langzaam een vis tevoor­schijn komt als je ophaalt Fedde Lenting

Vliegenmade aan de haak

Met twee vissende opa’s heeft Fedde al vaker gevist, maar opa de Boer doet de vliegenmade aan de haak. ,,Dat durf ik wel zelf”, zegt Fedde. ,,Maar opa kan het beter.” Hij kijkt geconcentreerd naar het water. ,,Het is spannend als de dobber onder gaat en er langzaam een vis tevoorschijn komt als je ophaalt. Ik word er rustig van, zeker als de vogels fluiten.” Voor opa de Boer is vissen bij uitstek een gelegenheid om iets samen met zijn kleinzoon te doen. ,,We vissen in mijn achtertuin in Nuenen, die grenst aan het water.”

Al na een minuut of vijf roept Fedde: ,,Ik heb er een gevangen.” Zijn opa helpt hem om de kleine spartelende vis van de haak te halen. Fedde mag hem zelf terug in het water gooien. En hij is niet de enige die wat vangt. Nog drie vissertjes hebben beet, ook de jongen die nog nooit een hengel in zijn hand had gehad.

600 uur per jaar onderhoud aan de vijver

De hengelsportvereniging verzorgt samen met de gemeente de vijver. Er wordt vis uitgezet en de vissen die worden gevangen worden teruggegooid. Het kost de leden van de hengelsportvereniging zo’n 600 uur per jaar, maar dan heb je ook wat, een vijver waar wat gevangen kan worden.

De aanwezige kinderen kunnen een heel jaar gratis vissen bij de Geldropse visvijver bij de IJzeren man. In de zomervakantie een leuke bezigheid. Bovendien krijgen ze een visvergunning voor Geldrop die een jaar geldig is. In Nuenen kunnen ze een dagje gaan vissen, die dag kunnen ze zelf kiezen.

Als klap op de vuurpijl was er een geschenkentasje van de Federatie Zuidwest Nederland. Daarin zaten attributen om zo ‘groen’ mogelijk te vissen. In plaats van lood om de hengel te verzwaren, zat er bijvoorbeeld een betonnen gewicht in het tasje.

Kinderen en volwassenen die willen vissen kunnen zich opgeven bij de Geldropse hengelsportvereniging: info@de-ijzerenman.nl. Voor Nuenen via www.hsv-tpluimke.nl.