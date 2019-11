Kledingwinkel Kik weg uit winkelcentrum Kernkwartier Nuenen

NUENEN - Kledingwinkel Kik gaat weg uit het Kernkwartier in Nuenen. Het filiaal van de Duitse winkelketen is het slachtoffer geworden van de komst van supermarkt Lidl en de verschuivingen die dat teweeg brengt in het overdekte winkelcentrum.

Directeur David Philipoom van Kik zegt dat eigenaar en verhuurder Ban Bouw het huurcontract niet wilde verlengen. Volgens hem heeft dat alles te maken met de komst van Lidl. De Duitse supermarktketen komt in januari op de plek van Albert Heijn en is bovendien op zoek naar extra ruimte.

Het aflopende huurcontract was nog wel tijdelijk met enkele maanden verlengd waardoor er nog stille hoop werd gekoesterd dat Kik kon blijven in het winkelcentrum. Het bedrijf baalt van het noodgedwongen vertrek uit Nuenen. Medio december sluit de winkel definitief de deuren.

Voor het personeel van het filiaal in Nuenen is een oplossing gevonden. Zij kunnen voorlopig aan de slag in een winkel in Rosmalen.

Kik heeft in Europa meer dan 3400 vestigingen, waarvan het grootste deel in Duitsland. Zes jaar geleden was de winkel in Nuenen een van de eerste op Nederlandse bodem. In Nederland nadert het bedrijf nu het aantal van veertig filialen.

Eindplaatje

Door het vertrek uit Nuenen is Kik in de regio op zoek naar een ander pand. Een plek in een van de leegstaande winkelpanden in het dorpshart van Nuenen, ligt niet voor de hand. Directeur Philipoom legt uit dat Kik specifieke wensen heeft over andere winkels in de buurt, vloeroppervlakte (zo'n 550 vierkante meter) en doorloop.

Directeur Jack Aldenhoven van Ban Bouw wil pas uitgebreid reageren als voor alle huurders in het Kernkwartier het eindplaatje vaststaat. Of en waar Lidl extra ruimte krijgt blijft daarom nog onduidelijk.

Apotheek

Aldenhoven bevestigt wel dat er in het winkelcentrum weer een apotheek komt. Apotheek Nuenen van de broers Camiel en Wessel Wammes komt op de plek van de DA-drogist.

Apotheker Camiel Wammes voegt toe dat de apotheek in het Kernkwartier na een verbouwing vermoedelijk in februari opengaat. De apotheek aan de Parkstraat gaat dan dicht. Wammes huurt de ruimte in het Kernkwartier tot er samen met een groep huisartsen een gezondheidscentrum in Nuenen-Zuid is gerealiseerd.