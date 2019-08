Kleurrijk Geldrops LHBTI feest: van parade tot polonaise

GELDROP - Bij het begin van het 2e LHBTI-feest Geldrop's Pride was er regen en nog niet veel publiek. Maar het kwam goed. Met het weer en met de belangstelling. Al waren er volgens organisator Miranda Verdouw waarschijnlijk net iets minder mensen op de been dan vorig jaar bij de eerste Pride. Toen werd het aantal bezoekers op 2500 geschat.

Bij de opening van het feest op het Horecaplein werd het doodstil toen Mariëlle Verdouw -echtgenote van Miranda Verdouw en mede-organisator- vertelde hoe ze het afgelopen jaar door homo-haters was aangevallen. Vandaar dat GroenLinks-wethouder Rob van Otterdijk in zijn openingstoespraak stelde dat een evenement zoals dit echt belangrijk is. ,,Je moet laten zien hoe divers de maatschappij is", zei hij.

Sambarokest

Daarvoor was de 2e Geldrop's Pride begonnen met een kleurrijke parade met sambaorkest en dragqueens. De opkomst leek toen nog gering. De hele ochtend had het in Geldrop geregend. Toen het zonnetje doorbrak op het Horecaplein waar het podium stond, raakten de terrassen steeds drukker bevolkt. Deels met mensen uit de LHBTI-scene, deels met Geldroppenaren die nieuwsgierig maar ook wat gereserveerd kwamen kijken. ,,Leuk, maar niet mijn smaak", merkte een van hen op.

Quote Leuke mensen, ze mogen elk jaar terug komen Jurgen Bakermans, Café Peijnenburg

Anderen waren enthousiast. Bijvoorbeeld middenstander Piet van den Broek, altijd bezig om het centrum van Geldrop te promoten. Hij vond het een mooi evenement voor Geldrop. Dat vond ook Jurgen Bakermans van Café Peijnenburg: ,,Heel goed en heel gezellig. Leuke mensen, ze mogen elk jaar terug komen.”

Gezellig jezelf

Een verrassend optreden was er van de organisatie van de Pride. Onder leiding van Miranda Verdouw zong die een lied: ,,We vieren hier en feestje in eigen Geldrop. Ja elk jaar weer op het plein , waar je gezellig jezelf kan zijn.” Daarna volgden onder meer optredens van vier leerlingen van de musicalschool (The Voice Kids) van Audrey Smits en het Geldropse duo De Stoopjes. Ook fraaie dragqueens verzorgden (playback) optredens.

Meedeinen

Natuurlijk ontbrak homo-moeder Imca Marina niet. Met oude hits als Viva Espana bracht ze het hele Horecaplein -onder wie de inmiddels weer tot mannen getransformeerde dragqueens- aan het meedeinen en mee hossen in de polonaise.

Imca Marina bij Geldrop's Pride

Geldrop's Pride