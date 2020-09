Kleurrijke expositie van José van Lamoen in Kasteel Geldrop

‘Een kunstacademie is voor nozems’, vond haar vader. ,,En dus was er geen sprake van dat ik ernaartoe ging”, vertelt José van Lamoen. ,,En toch wist ik altijd al dat ik schilder wilde worden.” De eerste helft van haar leven kwam het er niet van. Ze werd communicatie-adviseur, onder andere bij het Stedelijk Museum.

Op haar vijftigste stopte ze met werken en ging met haar man naar Australië, waar ze rondtrokken in een camper. ,,In Sydney volgde ik mijn eerste schildercursus aan de Julian Asthon Art School.” Het werd een aquarelcursus, want in de camper was dat het handigst. ,,Ik verkocht het meeste van mijn werk en daardoor kreeg ik het gevoel dat ik het kon.” Terug in Nederland volgde ze cursussen aan het Sint Lucas in Den Haag. ,,Ik wilde, en wil nog, schildertechnieken onder de knie krijgen. Het vakmanschap is belangrijk voor me.”

Rembrandt

Tijdens een cursus in het Rijksmuseum schilderde ze het eerste zelfportret van Rembrandt na dat hij op zijn 17de maakte. De door Van Lamoen gemaakte kopie is te zien op de tentoonstelling in het zaaltje waar meer werken hangen die ze maakte tijdens cursussen. ,,Ik heb veel nageschilderd van beroemde werken om technieken en het mengen van kleuren onder de knie te krijgen.” Ook daar heeft ze een zaaltje mee volgehangen.

Langzamerhand vond ze haar eigen stijl in olieverf. Die werken zijn in de grote zaal te zien. ,,Ik merk steeds dat voor mij een werk pas klaar is als alle details aanwezig zijn.”

Misschien wil ze ooit wat losser gaan werken, maar voor nu is ze tevreden over haar werk. ,,Mijn werk is nu goed genoeg om ermee naar buiten te komen.” In ieder geval zijn er al drie werken verkocht voor de expositie open is, waaronder een kleurrijk groot doek met bloemen die van het doek afspatten. Dat ze zich blijft ontwikkelen staat vast. ,,Vanwege corona vielen de cursussen in het Rijksmuseum weg, maar zodra die er weer zijn, ben ik erbij.”

Zondag om 14.00 uur opent de expositie. Die is te bezoeken t/m 25 oktober tijdens de openingstijden van het Kasteel: donderdag, vrijdag en zondag 14.00-17.00 uur.