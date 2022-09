Kleurrijke viering van 200-jarig samengaan Nuenen op Landjuweel

Commissaris van de Koning Ina Adema bracht een Brabants benkse (bankje) mee en werd met een oude bierwagen naar het feestterrein vervoerd. Daar werd genoten van tal van kleurrijke activiteiten. De gezamenlijke Nuenense gilden lieten zich zien in opmars en vendelzwaaien, Showkorps Oefening & Volharding toonde trots de show die hen tot wereldkampioen had gemaakt en de show met de Friese Phaidra paarden was een lust voor het oog. Op het terrein en in de feesttent waar in de ochtend werd afgetrapt met een oecumenische gebedsdienst bleef het tot laat de hele middag gezellig druk. Al met al redenen genoeg voor de organisatie om zeer tevreden te zijn met het geslaagde Landjuweel.