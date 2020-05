Klimbos Gerwen inzet rechtszaak, omwonenden naar Raad van State

In totaal zeven huishoudens zijn naar de Raad van State gestapt, zegt buurtbewoonster Annelien Hortensius namens de groep. De omwonenden zijn vooral bezorgd over de verkeersveiligheid en de herrie. Ze wantrouwen de onderzoeken die aan de Nuenense gemeenteraad zijn gepresenteerd. ,,We voelen ons geschoffeerd'', aldus Hortensius. ,,Het rammelt van alle kanten'', zegt ze over bijvoorbeeld akoestisch onderzoek dat is uitgevoerd.