Klokkenspel door bevrijd Nederland met filmmuziek van Schindlers List, Exodus of The Sound of Music

Bevrijding 75 jaarGELDROP - Om de vreugde over de bevrijding, 75 jaar geleden, in ieder dorp of stad van Nederland opnieuw te beleven, heeft de Koninklijke Nederlandse Klokkenluiders Vereniging (KNKV) een beiaardestafette georganiseerd.

Klokkengelui is bij uitstek het symbool van vrede vindt de organisatie. De beiaards volgen de bevrijders in hun voetsporen door heel Nederland en laten de klokken horen op de dag dat een dorp of stad bevrijd is. Van 14 september 2019 tot 5 mei 2020 klinken de klokken door heel Nederland.

Maastricht bijt de spits af op 14 september, daarna is Heerlen aan de beurt. En dan klinken de klokken in Zuidoost-Brabant. Op 17 september speelt Pieter Bremen zowel in Son en Breugel als in Valkenswaard. Rosemarie Seuntiens neemt het op 18 september over in Eindhoven en ook in Waalre klinkt dan het beiaard, bespeeld door Nan Los.

De vaste beiaardier van Geldrop, Tommy van Doorn gaat op 21 september aan de slag. Asten is op 22 september aan de beurt, gevolgd door Helmond op 25 september. Beide beiaards worden bespeeld door Rosemarie Seuntiens. Dan is het even stil tot op 23 oktober Gildas Delaporte de vreugde verspreidt in Schijndel. Op 24 oktober is Rosemarie Seuntiens in Oirschot te vinden waar ze het carillon laat horen.

De bevrijdingsklokken trekken verder door het land tot ze ten slotte eindigen met Boudewijn Zwart in Wageningen, waar de wapenstilstand op 5 mei 1945 gesloten werd.

De beiaardiers stellen zelf het repertoire samen, zodat ze op eigen wijze de vreugde over de bevrijding kunnen uitdragen. Dat zal een selectie worden uit de filmmuziek van Schindlers List, Exodus of The Sound of Music.