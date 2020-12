Klooster Nuenen niet per se gasloos; eerst onderzoek of het wel mogelijk is

Strabrecht College-helemaal-klaar-feest­je pas in 2022

2 december GELDROP - De nieuwbouw is klaar en de leerlingen hebben er sinds begin schooljaar les. Bibberen met open ramen hoeft niet, want de lucht in het nieuwe gebouw is schoon en fris. Maar voordat het Strabrecht College helemaal áf is, duurt nog wel tot 2022.