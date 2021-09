Klooster, Sinti en Eeneind-West: Nuenen heeft nog flink wat huiswerk tot aan de verkiezingen

Voor gemeentebesturen is het een officieuze sport: binnen vier jaar zoveel mogelijk voor elkaar krijgen en dan vooral wat de wethouders na de verkiezingen hebben beloofd te gaan doen. Nuenen vormt hierop geen uitzondering.

Logisch dus, dat wethouder Caroline van Brakel (CDA) afgelopen voorjaar opgelucht en tevreden ademhaalde. Eindelijk was het gelukt om de bouw van woonwijk Nuenen-West veilig te stellen, nu de gemeenteraad akkoord ging met een nieuwe wegenstructuur.

Hetzelfde moet haar collega Joep Pernot (GroenLinks) in juni hebben gedacht. Toen ging de gemeenteraad na jaren akkoord met zijn plan om sporthal de Hongerman op te knappen. Net als ‘Nuenen-West’ was dit een slepende kwestie waarmee miljoenen gemoeid zijn.

Dat vinkte lekker af, in het vierde en laatste jaar van het zittende college van burgemeester en wethouders. Dat bestaat naast CDA en GroenLinks uit de partijen W70 en Natuurlijk Nuenen (voorheen SP). Zij sloten in 2018 een akkoord met daarin flink wat ambitieuze plannen.

Voor sommige wensen begint te tijd te dringen

Op deze ‘todo-lijst’ staat nog een aantal wensen waarvoor de tijd begint te dringen. Neem industrieterrein Eeneind-West, dat de gemeente de broodnodige miljoenen moet opleveren. Na jaren van vertraging is de bouwvergunning deze zomer ingediend. Nu moet de gemeenteraad nog akkoord gaan.

Dat zal niet zonder slag of stoot gebeuren. De komst van drie gigantische distributiecentra zorgt voor veel extra verkeer. Daar zit de aangrenzende wijk Eeneind niet op te wachten, laat staan buurgemeente Geldrop-Mierlo. Kortom: discussie gegarandeerd dit najaar.

Over verkeer gesproken: het is (wederom) wethouder Van Brakel dit jaar gelukt om de bereikbaarheid van Nuenen voor de toekomst min of meer veilig te stellen. Er komt geen randweg door de bossen, wel een opgewaardeerde Smits van Oyenlaan én openstelling van busbanen bij de N270.

Maar, wat gaat Eeneind-West betekenen in toename van het verkeer? En de nieuwe wijk Kavelaars (tachtig woningen) naast Eeneind? Of de beoogde 232 appartementen voor arbeidsmigranten op de plek van de Collse Hoeve? Dat is nog niet berekend maar gaat hoe dan ook voor hoofdbrekens zorgen.

Een ander groot project is de renovatie en verduurzaming van cultureel centrum het Klooster in Nuenen. Kost ook miljoenen en de gemeenteraad is nog altijd niet akkoord. Dit najaar moet er een besluit vallen. Pernot wil dit graag nu afvinken maar partijen als VVD en W70 vinden het plan te duur. Blijven zij dat vinden met de verkiezingen in zicht, of komt er tijdig een compromis om deze voorziening veilig te stellen?

Vervallen huisvesting van Sinti

Dan zijn er nog wat ambities die Nuenen vóór de verkiezingen mogelijk niet gerealiseerd krijgt. De opvallendste - zeg gerust schrijnendste - is de vervallen huisvesting van Sinti op diverse woonwagenkampjes in Gerwen en Nuenen. Ondanks beloften uit 2012 is er nog steeds geen plan voor dit ingewikkelde en gevoelige onderwerp. Wethouder Van Brakel liet eerder doorschemeren dat dat ook deze bestuursperiode mogelijk niet gaat komen.

Sommige plannen die de gemeente drie en een half jaar geleden maakte, stuitten op corona. De lockdowns hielpen niet mee om bijvoorbeeld vaart te maken met een plan voor een levendiger centrum van Nuenen. Of het ontwikkelen van de ‘Wereld van Van Gogh’, met onder meer een transferium voor bussen vol toeristen. Museum Vincentre wordt in 2023 uitgebreid, maar verdere verlevendiging van het centrum is nog niet in zicht.

Ook krijgt het huidige college nog te maken met een begrotingstekort van bijna een miljoen omdat het rijk minder geld aan gemeenten geeft, de kosten voor groenonderhoud stijgen en de inflatie toeneemt. Grote vraag in november wordt: hoe vult Nuenen dat dreigende gat in de begroting?

Druk najaar voor ambtenaren

Rustig krijgen de ambtenaren het dit najaar sowieso niet. Op de lijst met klussen staan nog het accommodatiebeleid (met onder meer gelijktrekking van huren voor verenigingen), de omgevingsvisie (waar mag nog gebouwd worden in het buitengebied en waar niet?) en de vraag waar zonneparken mogen landen.

Dat zijn stuk voor stuk onderwerpen die gevoelig liggen, want die raken inwoners direct. En inwoners zijn kiezers. Die letten in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022 vast wel op welke partijen iets voor elkaar hebben gekregen. En zo niet, wat andere partijen beloven te gaan doen voor ze.