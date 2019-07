Knallende politieke ruzie om jeugdzorg-werkgroep Geldrop-Mierlo

Vinger aan de pols

De eenmans(oppositie)fractie was alle lust tot harmonieus politiek bedrijven vergaan door een voorstel dat daags tevoren was rondgestuurd naar alle acht raadsfracties. Het kwam van de vier coalitiepartijen (DPM, DGG, CDA en GroenLinks) en oppositiepartij D66. In het voorstel beschrijven de partijen onder meer dat er een raadswerkgroep moet komen die een vinger aan de pols gaat houden bij de bezuinigingen op jeugdzorg en de Wmo.

Achterkamertjes

In het rondgestuurde voorstel waren de namen van de driekoppige raadswerkgroep al ingevuld: Nico van Dijck (CDA), Ton van Happen (D66) en Frans Stravers (DGG). PvdA’er Van de Burgt gaf aan dat hij ook best in die werkgroep wilde, maar hij kreeg nul op het rekest. ,,Nee, want het was al in de achterkamertjes bepaald", aldus Van de Burgt. ,,Terwijl we dat we dat hier niet meer zouden doen", verwees hij naar de raadsbreed gedragen afspraak om in Geldrop-Mierlo niet alles binnen de coalitie dicht te timmeren, maar juist ook de oppositie te betrekken.