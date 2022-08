Koffie, thee en een praatje in het Geldropse Zomercafé

GELDROP - Met een gezellig muziekje en een kop koffie of thee raken mensen al snel met elkaar aan de praat in het Zomercafé in de Geldropse wijk Braakhuizen-Zuid. Nu kinderen en kleinkinderen op vakantie zijn, komen senioren uit alle hoeken van Geldrop tevoorschijn om wat gezelligheid te zoeken.

,,Zelf ga ik niet meer op vakantie”, zegt An Verkennis (90). ,,Het is te veel gedoe en gesjouw. Alleen al een koffer inpakken zie ik niet meer zitten.”

Haar kinderen en kleinkinderen zijn voor het merendeel nog op vakantie. ,,Ach, eigenlijk maakt dat niet zoveel uit. Ze hebben toch weinig tijd. Door het jaar heen zie ik ze ook niet zo vaak.”

Niet klagen over pijntjes

Haar schoonzus Truus van der Vleuten (81): ,,We moeten voor onszelf zorgen. Zelf iets zoeken. En vooral niet klagen over pijntjes tegen de kinderen, dan hebben ze helemaal geen zin meer in een bezoekje.” De dames ondernemen dan ook van alles en organiseren in de Jo de Bruinehof in Braakhuizen-Noord zelf ook activiteiten.

Behalve zo’n 40 bezoekers waren er ook negen gastvrouwen en gastheren aanwezig die voor de drankjes zorgden en een praatje maakten met mensen die alleen kwamen. ,,De eerste week was al een succes”, vertelt Agaath van Kessel van de Lev groep die het Zomercafé organiseert.

,,Lev organiseert door het jaar heen van alles voor senioren. Van de bekende mensen had ik wel verwacht dat ze deze zomer zouden komen. Maar ik zie ook nieuwe gezichten. Die mensen vertellen dat ze niet vaak de deur uitkomen omdat ze niet meer zo goed ter been zijn. Dat ze nu wel komen, is helemaal geweldig.”

Eerste pensioendag

Toon van Mierlo (67) is in het café om zijn eerste pensioendag te vieren. Hij was vrachtwagenchauffeur en kraanmachinist. Zijn nieuw verworven vrije tijd denkt hij wel te kunnen invullen. ,,Ik kook graag en dat heb ik veel gedaan als vrijwilligerswerk. Ik maak alles, ook buitenlandse gerechten.”

Volledig scherm Senioren komen in de vakantietijd voor de gezelligheid bij elkaar in het seniorencafé. © Anette van de Goor / DCI Media

Ook Herman Dijkman (71) is er deze week voor het eerst. Hij is sinds kort weduwnaar. ,,Ik ben op zoek naar nieuwe activiteiten en dit wilde ik weleens meemaken.”

Gezellige nummers

Tiny Seijkens (72) zorgt met zang en keyboard voor de muziek. ,,Ik zoek gezellige nummers uit. Voor mij is het beloning genoeg als de aanwezigen meedeinen en meezingen.”

De muziek geeft het echte cafégevoel. ,,Misschien dat we een andere keer jeu de boules gaan spelen met de mensen die het leuk vinden”, aldus Van Kessel. ,,Bij regen hebben we een mooi ingerichte ruimte waar we kunnen sjoelen en kaarten, maar zolang het mooi weer is, zitten we buiten op het plein.”

Het Zomercafé is nog twee weken open op dinsdag, woensdag en donderdag in het gebouw van de Lev groep, Jozefplein 4. De inloop begint om 9.30 uur en eindigt om 12.00 uur.

