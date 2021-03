Kogel bijna door de (Geldropse Jozef)kerk; bouwers in de startblokken

Een financiële crisis, monumentenvoorschriften, de aanwezigheid van vleermuizen en toen nog de coronacrisis zorgden voor vertraging op vertraging. Maar nu staan alle seinen op groen. De mondelinge overeenstemming over verhuur van de Jozefkerk en de gemeentelijke vergunning is er. De voorspelling van wethouder Marc Jeucken (CDA, ruimtelijke ordening): ,,Binnen enkele weken zijn de laatste handtekeningen gezet. En dan kan er ook meteen begonnen worden met de bouw.

Appartementen voor ouderen en jongeren

Eigenaren en ontwikkelaars van de kerk zijn sinds 12 jaar Patrick Houtakkers (Houtabouw uit Geldrop) en Maycke Tielemans (Haagdijk Projectontwikkeling, Eindhoven). Zij gaan de kerk verbouwen. Er komen dertig appartementen in voor ouderen met dementie en voor jongeren die er onder begeleiding kunnen wonen. Ook komen er een ruimte voor dagbesteding en een klein restaurant. Huurder van die ruimten wordt Futuris, een Eindhovense zorginstelling die in Waalre ook al een soortgelijk project heeft.

'Spuwertjes’ en een buitenterras

Behalve de kerk zelf (door de ontwikkelaars) wordt ook de omgeving (door de gemeente) aangepakt. Die plannen zijn in grote lijnen klaar. Onderdelen zijn een bloementuin rond de kerk en een plantsoen met zitbankjes,'spuwertjes’ (kleine fonteintjes) en een buitenterras. Dat nieuwe plantsoen komt op de plek van het huidige hondenveldje en de weg tussen het huidige plantsoen en de kerk. Het nieuwe hondenveldje komt in de hoek van het Jozefplein bij de Ophoviusstraat.

Het is de bedoeling om nog verder te praten met omwonenden over de precieze invulling van het plan. Er komen bijvoorbeeld extra bomen. Misschien wil de buurt wel fruitbomen. Dat zou in ieder geval een optie kunnen zijn. Aan de zijkant van de kerk, tegenover de Aldi komen de keuken en een restaurant voor de zorgwoningen. Maar het is de bedoeling dat de buurt daar straks ook voor een klein bedrag maaltijden kan komen nuttigen of afhalen.