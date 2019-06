Kommus Festival in Geldrop richt zich zeker op de jeugd

Necrologie Bekende Mierlonaar Toon Bekx (81) overleden

11 juni MIERLO - In Mierlo is vrijdag 7 juni Toon Bekx overleden. Hij werd 81 jaar. Bekx was een bekende Mierlonaar. Onder meer omdat hij tot een paar jaar geleden meer dan 60 jaar collectant was in de Heilige Lucia Kerk. Hij was ook ereburger van Mierlo.