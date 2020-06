KommuS Geldrop start internet radiostation in festivalsfeer

Vijftien dj’s en radiomakers maken zich de komende weken via stream en livestream bekend, waarbij de camera meedraait. Het radio station streamt de hele dag en gaat op gezette tijden live. Om het interactief te houden is de studio mobiel gemaakt en regelmatig te vinden tijdens evenementen, in cafés, bij hobby- en sportclubs of overal waar stroom, internet en een koelkast te vinden zijn. Luisteraars kunnen locaties aandragen via de mail. De muziek vliegt van pop, rock naar rootsy Americana, en van hardstyle, smartlap, heavy metal naar live optredens in het land en vanuit Geldrop. Er is ruimte voor interviews en iedereen mag volgens de KommuS traditie plaatjes aanvragen.