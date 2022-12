Koopkrachtloket Geldrop-Mierlo is vast een blijvertje, maar 8 ton is nu nog even genoeg

GELDROP-MIERLO - Eigenlijk weet iedereen in de Geldrop-Mierlose politiek wel dat 8 ton extra gemeentegeld voor inwoners in financiële energienood te weinig is. Maar om nu al nóg meer geld opzij te zetten in het gemeentelijk huishoudboekje, gaat een politieke meerderheid te ver.

In Geldrop-Mierlo komt een ‘koopkrachtloket’. Mensen en maatschappelijke organisaties die door de gigahoge energieprijzen in de problemen komen, kunnen zich daar melden. Er is geen inkomensdrempel. Met iedereen die zich meldt, gaat de gemeente in gesprek. Samen worden de mogelijkheden bekeken om uit de crisis te komen en een financiële bijdrage van de gemeente is daar een van.

Extra ambtenaren om mensen te helpen

Het voorstel is eerder besproken met de politiek in een raadscommissie. Toen bleek al dat niemand er tegen is: in totaal kost het bijna 1 miljoen euro. Daarvan is 8 ton voor financiële steun. De rest is nodig voor extra gespecialiseerde ambtenaren. Die worden ingezet voor het voeren van de gesprekken met inwoners en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties (verenigingen, gesubsidieerde instellingen, buurthuizen).

Maandagavond was het aan de gemeenteraad om het plan formeel vast te stellen. En dat gebeurde unaniem door alle acht fracties. Enige verschil tussen de partijen bleek de mate waarin ze nu al accepteren dat die 8 ton tot eind volgend jaar te weinig gaat zijn: sommigen vinden dat er dus nu al besloten moet worden om er ook de komende jaren een bedrag voor op te nemen in de gemeentelijke boekhouding.

Quote Maak nou maar beleid want deze crisis duurt wel tot 2035 Ingeborg Koopmans, GroenLinks

GroenLinks ging daarin het verst: ,,Maak hier nou maar beleid van. Want we kunnen er gerust vanuit gaat dat deze crisis zeker duurt tot 2035. De wereld is definitief veranderd. En voorlopig wordt het echt niet meer zoals het was”, aldus Ingeborg Koopmans van GroenLinks.

Samen met de fractie van Samen kwam GroenLinks met het voorstel om het plan voor ‘de maatwerkaanpak koopkrachtverlies’ uit te breiden. Er moet bij staan dat de komende jaren in iedere gemeentebegroting een budget voor het koopkrachtloket opgenomen moet worden.

‘Koopkrachtloket is noodfonds’

Maar de andere partijen willen dat nog niet. Hoewel zij er ook ernstig rekening mee houden dat er - misschien in de loop van volgend jaar al - meer geld bij moet. Welzijnswethouder Peter Looijmans (DGG) sluit dat ook niet uit. Hij ziet de 8 ton dan ook als een noodfonds en wil het nu nog niet structureel maken. ,,Volgend jaar praten we sowieso al over een nieuw armoedebeleid. Dan weten we ook iets meer over wat het Rijk nog allemaal gaat doen. Hoe lang deze crisis duurt en hoeveel die ons gaat kosten, is nu nog te moeilijk in te schatten.”

Op nadrukkelijk verzoek van Samen-fractievoorzitter Miranda Verdouw zullen de wethouder en de ambtenaren wel een andere naam bedenken voor de regeling. Want ‘maatwerkaanpak koopkrachtverlies’, nodigt mensen niet uit om aan te kloppen voor hulp, aldus Verdouw.