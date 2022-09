Kopen bij Rob wordt kopen bij Marielle; nieuwe eigenaar Label 45

GELDROP - Klanten gaan geen kleding kopen bij Label 45, maar bij Rob, want daar is het gezellig. Na 50 arbeidsjaren in de mode, waarvan met 25 jaar een eigen zaak in de Langstraat in Geldrop, gaat Rob Bergmans met pensioen. Label 45 wordt overgenomen door Marielle Petrillo die al jaren bij Bergmans werkt.

,,Mannen moeten iets, vrouwen willen iets”, vertelt Bergmans (67). ,,Een man komt voor een spijkerbroek omdat de oude versleten is. Een leuke trui erbij hoeft niet. Daar komt hij wel voor als hij er een moet hebben. Vrouwen doen dat anders, ze kopen omdat ze iets leuks zien hangen ook al is hun kledingkast goed gevuld.”

Wel kledingstuk bij een bepaalde lichaamsbouw past

Bergmans kent al zijn klanten, weet wat ze de vorige keer hebben gekocht en kent hun maat. ,,Omdat ik weet wat ze leuk vinden, kan ik meteen iets uit het rek plukken dat in de smaak valt.” Na vijftig jaar mensen te hebben gekleed, weet hij ook welk kledingstuk bij een bepaalde lichaamsbouw past. De klanten waarderen dat en Bergmans heeft dan ook een hoge gunfactor. Na al die jaren ziet hij ook de kinderen die vroeger met hun ouders meekwamen, nu zelfstandig zijn winkel binnenstappen.

Bergmans is vanaf het begin bestuurslid van de winkeliersvereniging, het tegenwoordige centrummanagement, met ‘activiteiten’ in zijn portefeuille. Hij is de initiatiefnemer van onder meer de kinderspeelgoedmarkt, modeshows en kerstmarkten in het centrum. ,,Dat heb ik natuurlijk niet alleen voor elkaar gekregen, maar met de andere winkeliers. Voor een grote modeshow is samenwerking met andere kledingzaken nodig, anders lukt het niet.”

Honderdduizend stekkers

In zijn portefeuille zit ook de jaarlijkse kerstsfeer in het centrum. ,,Die was ieder jaar anders en is gegroeid in de loop van de jaren. Dit jaar gaan we iets maken dat energiezuinig is. Het kan natuurlijk niet dat als iedereen loopt te gillen over de verhoogde energieprijzen we vervolgens honderdduizend stekkers in het stopcontact steken om de kerstsfeer te verhogen. Energiezuinig is nu belangrijk. We maken winkeliers er ook op attent dat ze slimmer met de deur moeten omgaan en die niet altijd open moeten zetten.”

Bergmans gaat het centrummanagement afbouwen en stopt dit jaar nog. Voor de activiteiten wordt een andere winkelier gezocht.

Quote Ik ga carte blanche mijn pensioen in. Ik zie wel Rob Bergmans

Plannen voor al de vrije tijd die hij krijgt, heeft hij nog niet. ,,Ik ga carte blanche mijn pensioen in. Ik zie wel. Ik zoek rust na vijftig arbeidsjaren en vanuit die rust komt er wel weer structuur. Er zijn wat klussen thuis die aandacht vragen, zoals achterstallig onderhoud.” Even wennen zal het toch wel zijn. ,,Label45 was mijn thuis, niet mijn winkel.”

Marielle Petrillo neemt Label45 over. Ze is 21 jaar bij Bergmans in dienst. ,,Wat sfeer en klantvriendelijkheid zal er niet veel veranderen. Het korter maken van broeken blijft gratis. Tegoedbonnen gaat ze niet invoeren. Als iets niet goed is, krijgen de klanten hun geld terug. Dat is altijd zo geweest en dat blijft zo.”

Op zaterdag 1 oktober kunnen klanten en collega-ondernemers afscheid nemen van Bergmans van 17.30 tot 20.30 uur. Tegelijk wordt het glas geheven op de nieuwe eigenaar.