Korfballen met blote voeten in het zand

,,Het is super leuk, maar rennen in het zand is heel vermoeiend en de bal stuitert niet omhoog. We moeten steeds bukken om hem op te rapen”, zeggen de meiden na afloop. Het NK Beachkorfbal werd gisteren vanwege de corona-perikelen op twee locaties gespeeld. De dames en de jeugd speelden in Nuenen. ,,We werden benaderd door de korfbalbond”, vertelt voorzitter Henri van den Nieuwenhof terwijl hij een oogje in het zeil houdt bij het respecteren van de 1,5 meter regel. ,,De NK wordt gehouden op het strand van Scheveningen, maar omdat het veel te druk zou worden als alle categorieën daar zouden spelen, vroegen ze of wij een deel wilden organiseren. Nou graag. Bovendien wordt alleen in het zuiden door damesteams gespeeld en in de rest van Nederland niet. Dus daarom en omdat we hier beach-korfbalveldjes hebben, kwam de bond bij ons terecht.”