Kostershuisje in Nuenen met uiterste precisie gerestaureerd

Arjan van de Vondervoort werd verliefd op het kostershuisje aan de Berg, volgde zijn hart en kocht het. Na een flinke restauratie werd het geopend en mocht Nuenen even binnen kijken.,,Als je rondkijkt lijkt het allemaal simpel, maar alles is op elkaar afgestemd. Zo is de verf van het kozijn laag voor laag afgekrabd om de oorspronkelijke kleuren terug te vinden. Ook de voegen en luiken zijn in de originele kleuren teruggebracht. Het werd me op het hart gedrukt, de luiken mochten niet in grachtengordel groen.”