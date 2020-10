Kraakverse vis wordt hoofmoot bij nieuwe zaak VAN VIS in Nuenen

Necrologie Oud-wethouder Wim van de Burgt overleden: trots op gezin, trots op Geldrop

21 oktober GELDROP - Toen Wim van de Burgt vorig jaar 85 werd, vroegen zijn dochters of hij het leuk zou vinden als ze een feestje voor hem organiseerden. ,,Nou, dat wilde hij wel. En dus hebben we iedereen gevraagd te komen. Hij vond het geweldig. Hij had het zo naar zijn zin. En dat zie je op deze foto”. Dochter Ingrid, weet meteen welke foto er bij het stukje over haar vader in de krant moet komen.