Krijgt Geldrop nog een carnavalsoptocht? Het organiserende comité is opgeheven.

GELDROP - Carnaval wordt wel gevierd in ’t Lappegat, maar of er een optocht komt in Geldrop is de vraag. Het Stadsprinscomité dat zo’n 35 jaar de optocht organiseerde, is er sinds dit voorjaar niet meer.

Grootvorst van het comité, Hans van Leeuwaarden, wil proberen toch carnavalswagens door Geldrop te laten rijden. ,,Maar dan zal ik de medewerking moeten krijgen van de carnavalsverenigingen”, aldus Van Leeuwaarden (75). ,,Het comité heeft jarenlange ervaring met de organisatie en ik heb 25 jaar daarvan de kar getrokken. Deze keer wil ik de organisatie van de optocht 2023 doen en die tegelijk overdragen aan de verenigingen.”

Veel werk is het niet. ,,De klussen kunnen gemakkelijk door anderen gedaan worden, ik kan precies vertellen wat er moet gebeuren. Het belangrijkste is dat leden van de carnavalsverenigingen willen helpen tijdens de optocht, alles bij elkaar zo’n twintig. Als die er niet zijn, houdt het op en komt er geen optocht.”

Quote We werden allemaal ouder zonder dat er nieuwe aanwas kwam Hans van Leeuwarden

De leden van het Stadsprinscomité begeleidden de optocht in voorgaande jaren. Afgelopen maart werd het comité opgeheven. ,,Voor corona hadden we zo’n 35 geüniformeerde leden. Behalve het organiseren van de optocht en het benoemen van de ereburger gingen we met de vereniging naar het ziekenhuis, scholen en seniorencomplexen om voor sfeer te zorgen.”

Na corona was er een grote leegloop tot er geen leden en geen bestuur overbleef. ,,We zijn allemaal mensen op leeftijd”, geeft hij als verklaring. ,,In 2020 hebben we voor het laatst carnaval gevierd. In de twee coronajaren is het onderlinge contact minder geweest en werden we allemaal ouder zonder dat er nieuwe aanwas kwam.”

Het comité heeft al eerder een klein aantal leden gehad. ,,We reden zelfs niet meer mee tijdens de optocht omdat we geen geüniformeerde ploeg meer hadden. Wel konden we die organiseren evenals het ereburgerschap.” Dat lukt deze keer dus niet meer.

Controleren op alcohol

Om de optocht in 2023 alsnog te houden zijn beveiligers nodig en mensen die voor de inschrijvingen zorgen. ,,Heel belangrijk is de alcoholcontrole. We willen geen ongelukken en sommige wagens hebben wel vijftig kratten bier bij zich voor onderweg. De chauffeur van de wagen, de tractor of wat voor voertuig dan ook, moet nuchter zijn.”

Wagens met hele harde muziek komen er in ieder geval niet in 2023. ,,Daar hebben we klachten over gehad. De muziek was zo hard dat de kleding uit de rekken van de winkels viel en in de Sluisstraat vielen pallets met aardwerk om.”

Slapende stichting

Het comité werd opgericht op 5 februari 1985 door Hans Cogenbach en Wim van de Burgt (oud wethouder). Van Leeuwaarden werd voorzitter nadat Cogenbach in 2002 overleed. ,,Ik ben 14 jaar voorzitter geweest en toen heb ik het stokje overgedragen.” Als Grootvorst bleef hij betrokken bij de vereniging. De residentie was in Hoog en Droog in de Coevering.

Van Leeuwaarden wil de stichting in stand te houden, eventueel slapend. ,,Er is al een nieuw bestuur, maar dat moet nog bekrachtigd worden door de Kamer van Koophandel. Als er ooit aanwas komt, is er misschien een doorstart mogelijk.”