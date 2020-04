Kringloopwinkel Heeze vecht zich door coronacrisis heen

Begin januari woedde in kringloopwinkel 2J aan de Emmerikstraat in Heeze een flinke brand. Na ontruimen, poetsen en doorgaan op een andere locatie, stak het coronavirus de kop op. Jessica Verpaalen, samen met partner Jean Paul Vos, de eigenaren van 2J: „Na de brand hebben we keihard gewerkt om de winkel leeg te halen. Eigenlijk waren alleen de stellingkasten nog bruikbaar. In die tijd hebben we voor m’n gevoel alleen maar staan schoonmaken en opruimen. Familie, maar ook vrienden en zelfs klanten hebben ons geholpen. We kregen van alle kanten steun.”

Toch heeft Jessica ook haar minder goede momenten: „Het ergste was het leeghalen van het oude pand. Daar moet ik nog veel aan terugdenken. Het was echt verschrikkelijk!”

Vrij snel kreeg het stel een nieuw onderkomen. „De huurbaas heeft een ander pand voor ons geregeld. Na drie weken openden we hier aan de Kapelstraat 3. We hadden meteen flinke aanloop. Ook mensen die ons nog niet kenden liepen binnen.”

Boeken, puzzels en spelletjes

En toen volgde het coronavirus. „Tja, dat was weer een flinke klap. De aanloop is ineens veel minder omdat geadviseerd wordt om zo min mogelijk naar buiten te gaan. We missen de mensen die gewoon even komen snuffelen. Gelukkig verkopen we ook via Marktplaats.”

De aankopen passen zich aan. „In deze tijd van corona, wordt veel gelezen. We hebben een flinke hoek met boeken voor jong en oud. Maar ook legpuzzels en andere spelletjes zijn bij ons aanwezig.”

Jessica Verpaalen is en blijft positief. „Deze zomer bestaan we zes jaar; we openden in 2014. Het is altijd aanpakken geweest, maar het ging goed en ik hoop dat we ook deze crisis doorstaan. Ik houd ervan om met klanten te kletsen. En het is elke keer weer een verrassing wat er aan materiaal binnenkomt wat we kunnen verkopen. Veel spullen worden gebracht maar we halen ook overtollige spullen op.”

Flinke verhuizing