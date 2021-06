Kritiek op nieuwe woningen aan Beekstraat Nuenen: ze zijn wat groot

Kasteel Geldrop krijgt een voedselbos

5 juni GELDROP - Landgoed Kasteel Geldrop is bezig om een voedselbos aan te leggen. De stichting die het landgoed beheert ontwikkelt het bos samen met IVN Geldrop. Of er geplukt kan worden door publiek als het bos volgroeid is, daar is nog geen besluit over genomen.