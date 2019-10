KunsT in Nuenen: explosie van kleur en materialen

Maar liefst 56 Nuenense kunstenaars toonden afgelopen weekend hun werk tijdens KunsT. Op 21 locaties in het centrum van het dorp konden bezoekers een kijkje komen nemen of een bod uitbrengen op hun favoriete kunststuk.

Die grote T zou wel eens ‘Thuis’ kunnen betekenen, want dat is waar alle kunstzinnige uitingen te bewonderen waren. In veelal markante (T)huizen in het centrum van Nuenen en daarnaast in kerk, klooster, gemeentehuis, bij de heemkundekring, in een paar tuinen en een enkel bedrijf. Die openden allemaal hun deuren om talentvolle Nuenense kunstenaars een ruimte te bieden om te exposeren en dorpsgenoten de kans te geven de werken te bewonderen en eventueel te kopen.

In het centrum van Nuenen was het zaterdag- en gistermiddag druk met wandelaars en fietsers die, met de folder in de hand, van huis naar huis gingen. Een enkele keer was een blik naar binnen kennelijk voldoende om te denken ‘h, dit is niet mijn smaak’, op een ander adres bleven bezoekers langer hangen.

Doordat de kunstenaars aanwezig waren, werden er vele gesprekjes aangeknoopt over werkwijze en inspiratiebron. Sommigen bleken autodidact, anderen lid van een schilder- of beeldhouwclub en een enkeling was aan het werk met beitel en steen of met een tangetje en stalen ringetjes.

De schilderkunst was met 25 kunstschilders het best vertegenwoordigd. De beeldhouwers en keramisten deelden samen de tweede plaats. Andere kunstvormen waren textiel, papier, fotografie, sieraden en lichtkunst. Al met al vormde het een explosie van kleuren, materialen, vormen en enthousiasme.