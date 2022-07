‘Kunst prikkelt, is soms aaibaar en kan ook schuren’: zolderkunst te bewonderen in Mierlo

GELDROP-MIERLO - Een greep uit de vele schilderijen die gemeente Geldrop-Mierlo sinds jaar en dag op zolder heeft, wordt geëxposeerd in Kunstzaal Dommeldal in Mierlo. Van strakke pentekening tot grote kleurrijke doeken met abstract werk. We vragen de mening van Mierlose kunstenaar Willy Boetzkes (62).

Boetzkes is bij binnenkomst van Kunstzaal Dommeldal direct enthousiast. Vooral de werken van Teun Gijssen spreken hem aan. ,,Grof werk, zoals ik zelf ook graag maak. Je ziet de dikke klodders verf, ik kan de verf haast ruiken. Herkenbaar, soms valt een welgemikte klodder zomaar op zijn plaats, op een ander moment vindt er een heuse worsteling plaats.” Met een zucht: ,,Maar aan dit schilderij klopt echt alles.”

Hij kent de verhalen over Gijssen nog wel. ,,Een markante man, vaak op de fiets. Een kluizenaarachtige vrijbuiter met een lange baard en spierwit haar. Hij voldeed aan het romantische beeld van een kunstenaar.”

‘Laat je hersenen het inkleuren’

Van een afstandje neemt Boetzkes de schilderijen van Gijssen een tweede maal in zich op. ,,Je moet wat verder er vanaf staan om een goed beeld te krijgen”, geeft hij als tip. ,,Zo stimuleer je je hersenen om zelf aan het werk te gaan en het plaatje in te kleuren.”

Quote Het is toch jammer dat dit in een archief stof heeft staan vangen? Willy Boetzkes, kunstenaar

Op de zolder van de gemeentelijke Villa, onderdeel van het gemeentehuis in Geldrop-Mierlo, liggen ongeveer 170 schilderijen opgeslagen van verschillende kunstenaars, die door de jaren heen zijn gebruikt om de gemeentelijke ruimtes te verfraaien. Deze kunstwerken worden in Kunstzaal Dommeldal tentoongesteld in een groepsexpositie. ,,Het is toch jammer dat dit in een archief stof heeft staan vangen? Kunst trekt je aandacht, maakt je nieuwsgierig, brengt je in vervoering en kan je ook troost bieden. Kortom, kunst inspireert! Kunst prikkelt, maar kan ook kraken en knarsen, of juist aaibaar zijn of schuren. Dat is wat kunst met je kan doen.”

Een kleurenblinde kunstschilder

Vervolgens loopt de kunstenaar door naar drie grote kleurrijke abstracte werken aan de andere kant van de Kunstzaal. ,,Ik hou van felle kleuren. De schilder, B. Dobbelsteen, ken ik niet, maar het doet me denken aan de werken van Herman Brood. Wist je dat zijn keuze voor primaire kleuren voortkwam uit noodzaak? Brood was namelijk kleurenblind. Wie weet is dat met deze kunstschilder ook het geval? Of hij is gewoon dol op grote kleurrijke abstracte figuren.”

De schilderijen van Frans Manders trekken ook zijn aandacht. ,,Manders kende ik wel, hij kwam van ’t Hout. Deze aquarel is volgens mij de kerk in Zesgehuchten. Hetzelfde geldt voor deze pentekening. Mooi, maar een losse toets vind ik veel spannender dan een realistisch werk. Je mag best zien dat het een schilderij is.”

Allerlei technieken

Het grote landschap van de Mierlose kunstschilder Hein van den Boomen maakt ook indruk op Boetzkes. ,,Het is een beetje een kruising tussen pointillisme en de draaiende stijl van Vincent van Gogh. Prachtig, deze kleuropzet. Apart hè, dat je met allerlei technieken iets kunt visualiseren.”

Tot en met woensdag 17 augustus is in Kunstzaal Dommeldal, in de bibliotheek in Mierlo, de gratis expositie Zolderkunst uit de Villa gemeentehuis Geldrop-Mierlo te zien. Tijdens openingstijden van de bibliotheek: maandag tot en met vrijdag van 14.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 11.00 tot 14.00 uur.